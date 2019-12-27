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  4. Tarihi eser kaçakçılarına büyük darbe

Tarihi eser kaçakçılarına büyük darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 15:11 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla 651 adet sikke ve 1 adet mermer heykel ele geçirildi.Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Sinanpaşa ilçesi Tınaztepe Kasabasında, alınan istihbari bilgiler sonucunda, düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan 651 adet sikke ve 1 adet mermer heykel ele geçirildi.Yakalanan Ü.I.

Tarihi eser kaçakçılarına büyük darbe

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla 651 adet sikke ve 1 adet mermer heykel ele geçirildi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Sinanpaşa ilçesi Tınaztepe Kasabasında, alınan istihbari bilgiler sonucunda, düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan 651 adet sikke ve 1 adet mermer heykel ele geçirildi.
Yakalanan Ü.I. B.Y. Ö.F.K. ve AK. İsimli şüpheliler hakkında, gerekli yasal işlemler başlatılarak Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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