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Tarihi eser kaçakçılarına darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 14:14 | Son Güncelleme

Sivas’ın Suşehri ilçesinde polis ekipleri tarafından şüpheli bir araçta 102 adet sikke ve çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.Suşehri ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine geçtiğimiz gün ilçeye tarihi eser satmak için gelen aracı D-100 karayolu üzerinde durdu.

Tarihi eser kaçakçılarına darbe

Sivas’ın Suşehri ilçesinde polis ekipleri tarafından şüpheli bir araçta 102 adet sikke ve çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.
Suşehri ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine geçtiğimiz gün ilçeye tarihi eser satmak için gelen aracı D-100 karayolu üzerinde durdu. Araçta yapılan aramada 102 adet çeşitli boyutlarda sikke, 2 adet ok başı, 1 adet yüzük, 1 adet tas, 1 adet kurusıkı tabanca ve 49 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. C.D. ve E.Y. ise polis ekipleri tarafından ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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