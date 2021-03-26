HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tarihi eser kaçakçılarına darbe

Tarihi eser kaçakçılarına darbe

26.03.2021 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 111 adet bronz sikke, 23 adet bronz takı ve süs eşyası ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, B.S.E., B.L.

Tarihi eser kaçakçılarına darbe

Tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 111 adet bronz sikke, 23 adet bronz takı ve süs eşyası ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, B.S.E., B.L. ve H.Y. adlı şahısların tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.
Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Beypazarı Akşamoldu Mahallesinde gerçekleştirilen operasyonda B.S.E., B.L. ve H.Y. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların araçlarında yapılan aramada Roma ve Bizans Dönemine ait olduğu değerlendirilen, 111 adet bronz sikke, 23 adet bronz takı ve süs eşyası ele geçirildi.
Tarihi eserlere Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu. Yakalanan B.S.E., B.L. ve H.Y. isimli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
Edirne Tabip Odası'ndan '28 gün tam kapanma' çağrısıEdirne Tabip Odası'ndan '28 gün tam kapanma' çağrısı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Diğer Haberler

Sahura kaçta kalkacağız? Kaça kadar sahur yapılır? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir imsak vakti

İstanbul, Ankara ve İzmir imsak vakti

İhbar üzerine durdurulan araçta diaspor taşı ve kök zümrüt ele geçirildi

İhbar üzerine durdurulan araçta ele geçirildi

Edirne Tabip Odası'ndan '28 gün tam kapanma' çağrısı

Edirne Tabip Odası'ndan '28 gün tam kapanma' çağrısı

Sinop'ta 5 personelin testinin pozitif çıktığı sosyal tesis kapatıldı

Görevliler bir bir rahatsızlanınca kapandı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Danzikyan: Avukatlar kararı Yargıtay’a götüreceklerini söyledi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Danzikyan: Avukatlar kararı Yargıtay’a götüreceklerini söyledi

Muğla Valiliği Kelebekler Vadisi'ne akan suyun işletmeler tarafından kullanılmadığını açıkladı

Valilikten Kelebekler Vadisi'ne akan suyla ilgili açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.