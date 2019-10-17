Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 1500 yıllık mezar odaları bulundu

Gaziantep’in Nizip ilçesinde jandarma ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, 1500 yıllık Kaya mezar odaları bulundu. Müze yetkilileri yaptığı incelemenin ardından bölgede kazı işlemleri başlattı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ve Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığına yönelik Nizip ilçesi Samandöken Mahallesi tarihi Zeugma Bölgesi’nde operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişiyi gözaltına alan ekipler, mağara, tünel, çeşitli heykel ve figürler tespit ederek buldukları tarihi yapıların gerçekliğini ve ne olduğunun belirlenmesi için Zeugma Müze Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Uzman kişiler tarafından yapılan ilk incelemelerde ise yaklaşık roma dönemine ait olduğu tahmin edilen ve tünellerle birbirine açılan mezar odaları, 8 adet Roma dönemine ait heykeller ana kayaya işlenmiş mezara gömülü olan şahıslara steller olduğu belirlendi.

Bazı bölümlerinin tahrip edildiğini belirleyen Zeugma Müze müdürlüğü ekipleri, yapılan adli işlemlerin ardından bölgede kazı çalışmaları başlatırken, gözaltına alınan 4 kişi de jandarmadaki işlemlerinin ardından Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi

