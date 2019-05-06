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Tarihi eser kaçakçılığı davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 10:41 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen bin 177 sikke, 3 yüzük ve 15 objeyle yakalanan sanık 1 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen bin 177 sikke, 3 yüzük ve 15 objeyle yakalanan sanığa 1 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda bin 195 tarihi eserle yakalanan ve ardından tutuklanan İsmet B'nin yargılanmasına Diyarbakır 12. Asliye Ceza Mahkemesinde başlandı.

İsmet B, savunmasında tarlalarında 15 yıldır bulduğu eski paraları sakladığını ileri sürdü.

Söz konusu sikkeleri devlete teslim etmesi halinde kendisine ödül verilebileceğini öğrenmesi üzerine arayışa girdiğini anlatan İsmet B, "Kızım aracılığıyla devlet müzeleriyle iletişime geçmek için araştırma yaptık. Resmi bir müze yetkilisi olduğunu belirten kişilerle irtibata geçtik. Görüşme sırasında güvenlik güçlerince gözaltına alındım. Suç işleme kastım yoktur. Tarihi eserlerin ticaretini yapmak amacıyla hareket etmedim. Beraatimi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık İsmet B'yi, "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıp, tahliyesini kararlaştırdı.

Sanığın daha önce kasıtlı suçtan mahkum olmaması, sabıkasız geçmişi, duruşmadaki tutum ve davranışlarını göz önüne alan mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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