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Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 13:36 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde tarihi değeri olduğu sanılan 2 heykelcik ve 164 adet değişik ebatlarda obje ve sikke ile yakalanan 4 kişi, gözaltına alındı.

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 gözaltı

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde tarihi değeri olduğu sanılan 2 heykelcik ve 164 adet değişik ebatlarda obje ve sikke ile yakalanan 4 kişi, gözaltına alındı.
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ( KOM) Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Akarca Mahallesi'nde yaşayan 4 kişinin ellerindeki tarihi eserleri satacakları bilgisine ulaştı. Bunun üzerine 4 şüpheli bir süre takibe alındı. Takibin ardından 26 Aralık'ta harekete geçen polis, şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili durdurup, arama yaptı. Aramada, tarihi değeri olduğu sanılan biri 8, diğeri ise 24 santimetre boyunda iki heykelcik ile çeşitli ebatlarda toplam 164 parça obje ve sikke ele geçirildi. O.Ç., A.B., Ü.U. ve A.E., gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan, Fethiye Müze Müdürlüğü'ne teslim edilen eserlerin tarihi değeri olup, olmadığı ve tarihi değeri var ise hangi döneme ait olduğunun tespiti için inceleme yapılacağı bildirildi.

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Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 gözaltıTarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 gözaltı

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