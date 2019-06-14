HABER

'Tarihi eser kaçakçılığı' operasyonunda emniyet müdür yardımcısı da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 18:25 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, tarihi eser alıp, sattığı belirlenen ve aralarında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı H.U.'nun (45) da bulunduğu 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

'Tarihi eser kaçakçılığı' operasyonunda emniyet müdür yardımcısı da yakalandı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA'nın Mudanya ilçesinde, tarihi eser alıp, sattığı belirlenen ve aralarında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı H.U.'nun (45) da bulunduğu 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi esere alıp, sattığı gerekçesiyle Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı H.U.'nun da aralarında olduğu 3 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Mudanya Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan 3 kişi, serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AÇIĞA ALINDI
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı H.U. hakkında idari soruşturma başlatıldığı, açığa alındığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERİşte kaynanalardan yaka silken Zuhal Topal'ın kendi kayınvalidesi!İşte kaynanalardan yaka silken Zuhal Topal'ın kendi kayınvalidesi!
Başından vurulan Murat İlker Özcan, hastanede yaşamını yitirdiBaşından vurulan Murat İlker Özcan, hastanede yaşamını yitirdi
Elazığ'da jandarmadan terörle mücadele tatbikatıElazığ'da jandarmadan terörle mücadele tatbikatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.