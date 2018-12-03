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Tarihi eser kaçakçılığı yapan 12 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 22:41 | Son Güncelleme

BURSA'da jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri 2 farklı operasyonda 67 adet çeşitli dönemlere ait sikke, 6 taş obje, 1 gümüş taşlı yüzük ve kazıda kullanıldığı tespit edilen iş makinesi ele geçirdi.

Tarihi eser kaçakçılığı yapan 12 kişi gözaltına alındı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri 2 farklı operasyonda 67 adet çeşitli dönemlere ait sikke, 6 taş obje, 1 gümüş taşlı yüzük ve kazıda kullanıldığı tespit edilen iş makinesi ele geçirdi. Yapılan 2 operasyonda toplam 12 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü, İstanbul'dan kente satmak için tarihi eser getireceği istihbaratı üzerine Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde operasyon düzenledi. Terminal çevresinde önlem alan polis, otobüsten inen E.B.'yi yakaladı. Şüphelinin çantasında yapılan aramada 67 adet Osmanlı dönemine ait sikke, 6 taş obje, 1 gümüş taşlı yüzük ele geçirdi. E.B., gözaltına alınırken, ele geçen tarihi eserler Bursa Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
KAZI YAPARKEN YAKALANDILAR
Yapılan diğer operasyonda İznik ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi Gavuralan mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi alan İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri M.Y., I.G., Ö.T., Y.D., E.S., Ç.T., A.Y., E.A., K.L., T.A. ve A.R isimli kişileri kazı yaparken suçüstü yakaladı. 11 şüpheli Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınırken, kazıda kullanıldığı tespit edilen iş makinesi ve malzemelere el konuldu.

FOTOĞRAFLI

Tarihi eser kaçakçılığı yapan 12 kişi gözaltına alındı

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