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Tarihi eser kaçakçılığına 1 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 14:50 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada ele geçirilen tarihi eserlerle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.Muğla’dan Side’ye satılmak üzere tarihi eser getirildiği bilgisine ulaşan Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Antalya-Manavgat D-400 karayolu Taşağıl mevkiinde A.E.

Tarihi eser kaçakçılığına 1 tutuklama

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada ele geçirilen tarihi eserlerle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.
Muğla’dan Side’ye satılmak üzere tarihi eser getirildiği bilgisine ulaşan Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Antalya-Manavgat D-400 karayolu Taşağıl mevkiinde A.E. ve B.A.’nın bulunduğu aracı durdurarak arama yaptı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ve aramada Roma, Osmanlı ve Hitit dönemlerine ait 84 adet metal yüzük, 42 adet gümüş ve bronz sikke, 70 adet bronz heykel figürü, 30 adet tarihi obje, 1 adet bronz bileklik ve 14 adet heykel parçası olmak üzere toplam 241 adet tarihi eser ele geçirildi.
Otomobilde bulunan Ali C. ve B.A. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ali C. tarihi eserlerin kendisinin olduğunu ve Muğla’dan adını bilmediği kişilerden aldığını söyledi. B.A. ise kendisinin tarihi eserlerle ilgisinin olmadığını, sadece Ali C.’yi Fethiye’de otomobiline aldığını ve birlikte Side’ye gelmek için yola çıktıklarını anlattı. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen sanıklardan Ali C. tutuklandı.

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