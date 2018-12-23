HABER

Tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alınan ilçe emniyet müdürü adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.12.2018 10:41 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç'ın da bulunduğu 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alınan ilçe emniyet müdürü adliyeye sevk edildi

Gürkay GÜNDOĞAN/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç'ın da bulunduğu 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, fiziki ve teknik takibin ardından önceki gün şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, Roma, Yunan ve İslami dönemlere ait sikke, heykel, heykelcik, pişmiş toprak kap, yüzük, kolya gibi çeşitli tarihi eserler ele geçirildi. Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bu sabah geniş güvenlik önlemleri altında Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alınan ilçe emniyet müdürü adliyeye sevk edildiTarihi eser kaçakçılığından gözaltına alınan ilçe emniyet müdürü adliyeye sevk edildiTarihi eser kaçakçılığından gözaltına alınan ilçe emniyet müdürü adliyeye sevk edildiTarihi eser kaçakçılığından gözaltına alınan ilçe emniyet müdürü adliyeye sevk edildi

Bodrum'da yol ortasında bulundu! Görenler şoke olduBodrum'da yol ortasında bulundu! Görenler şoke oldu
Ülkelerde ortalama ne kadar bahşiş veriliyor?Ülkelerde ortalama ne kadar bahşiş veriliyor?
Ters yönde ilerleyen motosiklet ile taksi çarpıştı: 1 yaralıTers yönde ilerleyen motosiklet ile taksi çarpıştı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

İstanbul'da gece kulübünde silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var!

İstanbul'da gece kulübünde silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var!

Adriana Lima çıldırdı: Yeter!

Adriana Lima çıldırdı: Yeter!

Ünlü türkücü Zara'nın inanılmaz değişimi! Tanımak imkansız

Ünlü türkücü Zara'nın inanılmaz değişimi! Tanımak imkansız

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ülkelerde ortalama ne kadar bahşiş veriliyor?

Ülkelerde ortalama ne kadar bahşiş veriliyor?

Adana'da milyoner hırsıza 6 yıl 8 ay hapis

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

Antalya'da olta ile dev köpekbalığı yakaladılar

Antalya'da yakalandı! 'Büyümesi gerekiyor' deyip suya saldılar

Tüfekle oynayan çocuk, kendini başından vurdu

Tüfekle oynayan çocuk, kendini başından vurdu

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Balıkesir'de 'cinsel taciz' kavgası kanlı bitti

Balıkesir'de 'cinsel taciz' kavgası kanlı bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.