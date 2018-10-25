Tarihi eser kaçakçısı 3 kişiye gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonla tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kent merkezinde tarihi eser alışverişi yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, düzenledikleri operasyonla S.K., İ.K. ve R.Ç.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, bir kısmı Selçuklu dönemine ait, bir kısmı da Bizans ve Helenistik dönemlere ait tarihi eserler ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, eserler ise Kayseri Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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