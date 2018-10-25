HABER

Tarihi eser kaçakçısı 3 kişiye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 14:43 | Son Güncelleme

 KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonla tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Tarihi eser kaçakçısı 3 kişiye gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonla tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kent merkezinde tarihi eser alışverişi yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, düzenledikleri operasyonla S.K., İ.K. ve R.Ç.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, bir kısmı Selçuklu dönemine ait, bir kısmı da Bizans ve Helenistik dönemlere ait tarihi eserler ele geçirildi.
Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, eserler ise Kayseri Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERSimit yiyerek zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı...Simit yiyerek zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı...
Taksiciye cinsel saldırıdan 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasıTaksiciye cinsel saldırıdan 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası
2 kişinin ölümüne neden olan TIR sürücüsü: Yola köpek çıktı2 kişinin ölümüne neden olan TIR sürücüsü: Yola köpek çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Demet Akalın'ı çıldırtan olay! 'Ana avrat...'

Demet Akalın'ı çıldırtan olay! 'Ana avrat...'

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

NYT, Erdoğan’ı önce övdü sonra sorguladı

NYT, Erdoğan’ı önce övdü sonra sorguladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köyde büyük heyecan! Sır gibi saklanıyor

Köyde büyük heyecan! Sır gibi saklanıyor

Antalya'ya akın ettiler! 4 gün 4 gece sürdü, maliyeti tam 1.5 milyon dolar

Antalya'ya akın ettiler! 4 gün 4 gece sürdü, maliyeti tam 1.5 milyon dolar

Atatürk'ün Eczanesi müze olarak açıldı

Atatürk'ün Eczanesi müze olarak açıldı

'Erdoğan telefonun beyaz ekranını görünce şaşırdı'

'Erdoğan telefonun beyaz ekranını görünce şaşırdı'

Taksici rezaleti! Aracına aldığı kadının bacaklarına dokunup...

Taksici rezaleti! Aracına aldığı kadının bacaklarına dokunup...

Bolu'da ilk kar yağdı!

Bolu'da ilk kar yağdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.