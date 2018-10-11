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Tarihi eser kaçakçısı 'Gölge' operasyonuyla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 13:07 | Son Güncelleme

MUĞLA'da polisin 'Gölge' adını verdiği operasyonda, bir evde yaklaşık 300 yıllık el yazması Arapça kitaplar ile Roma Dönemi'ne ait yüzük ve sikkeler ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçısı 'Gölge' operasyonuyla yakalandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da polisin 'Gölge' adını verdiği operasyonda, bir evde yaklaşık 300 yıllık el yazması Arapça kitaplar ile Roma Dönemi'ne ait yüzük ve sikkeler ele geçirildi. 1 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, ele geçirilen kitap ve tarihi eserlerin değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu öğrenildi.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla M.A.'nın (50) elindeki tarihi eserleri satacağını belirledi. M.A., 1 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından M.A.'nın Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi'ndeki evine dün öğle saatlerinde sivil polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. 'Gölge' adı verilen operasyonda, M.A.'nın evinde yapılan aramada Roma Dönemi'ne ait 60 sikke, 17 yüzük ve 300 yıllık el yazması Arapça kitaplar ele geçirildi. Yaklaşık 2 milyon lira değerinde olduğu belirtilen tarihi eserler Muğla Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
SÜREKLİ ARKASINA BAKARAK YÜRÜDÜĞÜ İÇİN 'GÖLGE'
Gözaltına alınan M.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Şüphelinin sürekli arkasına bakarak yolda yürümesi nedeniyle operasyona 'Gölge' adının verildiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Tarihi eser kaçakçısı 'Gölge' operasyonuyla yakalandıTarihi eser kaçakçısı 'Gölge' operasyonuyla yakalandıTarihi eser kaçakçısı 'Gölge' operasyonuyla yakalandı

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