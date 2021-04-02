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Tarihi eser kaçakçısına Ankara Jandarmasından darbe

02.04.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da piyasaya tarihi eserler sürerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen bir kişi jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Tarihi eser kaçakçısına Ankara Jandarmasından darbe

Ankara’da piyasaya tarihi eserler sürerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen bir kişi jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının yapılan üst aramasında çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Ö.Ş. isimli şahsın tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, Yenimahalle ilçesinin Demetevler semtinde gerçekleştirdiği operasyon ile Ö.Ş.’yi yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada; Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 adet altın sikke, 54 adet bronz sikke, 49 adet gümüş sikke, 1 adet bronz haç, 1 adet bronz ok ucu, 3 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz obje, 9 adet bronz yüzük, 4 adet bronz kolye ucu, 1 adet pişmiş toprak obje ile 1 adet Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen vazo olmak üzere toplam 125 adet tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesine teslim edilmek üzere el konulduğu belirtildi.

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