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Tarihi eser kaçakçısına suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 11:37 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, tarihi eser değerindeki bronzdan yapılmış heykelcik, sürahi ve üç bardağı satmayı çalıştığı iddia edilen S.D.K., aracıyla seyir halindeyken ekipler tarafından durdurulup gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, şüpheli S.D.K.’nin bulunduğu araç Karapazar Mahallesi yakınında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından durduruldu.

Tarihi eser kaçakçısına suçüstü

Eskişehir’de, tarihi eser değerindeki bronzdan yapılmış heykelcik, sürahi ve üç bardağı satmayı çalıştığı iddia edilen S.D.K., aracıyla seyir halindeyken ekipler tarafından durdurulup gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, şüpheli S.D.K.’nin bulunduğu araç Karapazar Mahallesi yakınında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından durduruldu. Elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı iddia edilen şüphelinin aracından bronzdan yapılmış heykelcik ve sürahi ile üç bardak ele geçirildi.
Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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