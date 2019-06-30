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Tarihi eser operasyonundaki kaftan fistan çıktı, savcı “kovuşturmaya yer yok” dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 09:38 | Son Güncelleme

Bursa’da Çevik Kuvvet’ten sorumlu emniyet müdür yardımcısının gözaltına ve açığa alındığı tarihi eser operasyonunda el konulan kaftanın tarihi eser özelliğinin olmadığı ortaya çıktı.

Tarihi eser operasyonundaki kaftan fistan çıktı, savcı “kovuşturmaya yer yok” dedi

Bursa’da Çevik Kuvvet’ten sorumlu emniyet müdür yardımcısının gözaltına ve açığa alındığı tarihi eser operasyonunda el konulan kaftanın tarihi eser özelliğinin olmadığı ortaya çıktı. Cumhuriyet savcısı ise “kovuşturmaya yer yok” dedi.
Bursa’da 17-25 Aralık sonrası FETÖ’ye karşı verdiği mücadeleyle tanınan Emniyet Müdür Yardımcısı H.U.’ya yönelik geçen hafta yapılan tarihi eser operasyonunda yeni gelişme yaşandı. Tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan ikinci sınıf emniyet müdürünün yanında bulunan işlemeli kaftanın yapılan ikinci incelemede de tarihi değeri olmadığı, sıradan boncuk işlemeli kumaş olduğu ortaya çıktı. Açığa alınan emniyet müdür yardımcısı hakkında açılan soruşturmaya bakan cumhuriyet savcısı, suç unsuru teşkil edecek bir durum olmadığı gerekçesiyle “kovuşturmaya yer yoktur” kararı verdi.
17-25 Aralık’ta Bursa’da KOM Şube Müdürü olarak görev yapan ikinci sınıf emniyet müdürü H.U, geçtiğimiz hafta arkadaşları A.K. ve B.A. ile birlikte iken jandarma tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyet müdürü ve arkadaşları tarihi eser kaçakçılığı ile suçlanmıştı. Emniyet müdürü ve arkadaşları gözaltında tutulurken, kaftanın tarihi eser olmadığına dair belgeye jandarma itiraz etti. Yeniden yapılan incelemede 5 uzman imzasıyla kaftanın tarihi eser olmadığına dair belge alındı. Valiliğin oluruyla açığa alınan Emniyet Müdür Yardımcısı H.U.’nun herhangi bir suç işlemediği de savcılığın "kovuşturmaya gerek yok" kararıyla ortaya çıktı. Ayrıca H.U. hakkında ortada bir mağduriyet ya da müşteki olmadığı için dolandırıcılık iddiasıyla bir soruşturma da açılmadı.

Tarihi eser değil
Müzenin verdiği raporda, “günümüz imalatı” denilen kaftanın tarihi bir değeri olmadığı, istenildiği gibi kullanılır bir eşya olduğuna yer verildi. Jandarmanın isteği üzerine tekrar yapılan ve 5 uzman kişinin yer aldığını inceleme sonucunda daha önce verilen belgenin doğru olduğu, tarihi denilen kaftanın eskiden Balkanlar’da giyilen boncuk işlemeli elbise olduğu bildirildi.

Kaftan sahibi konuştu
Eşinin anneannesinden yadigâr kalan çeyiz sandığından çıkan kaftanın sahibi Abdullah Kaya ise, gözaltına alınmalarına sebep olan aile yadigârı kaftanı gösterdi. Kaftanı işlettiği kafeteryada sergilediğini belirten Kaya, isteyen müşterilerin bununla fotoğraf çektirdiğini söyledi. Abdullah Kaya, “Ben adalete güvenen bir insanım. Eğer bu kaftan suç unsuru olsaydı savcılık bana niye teslim etsin? İsteyen gelir görür, üstüne giyer, fotoğraf çektirir” dedi.

Tarihi eser operasyonundaki kaftan fistan çıktı, savcı “kovuşturmaya yer yok” dedi

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