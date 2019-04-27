Tarihi eseri internetten satmaya çalışırken yakalandılar

SİNOP (AA) - Sinop'ta, bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen tarihi eseri internetten satışa çıkaran 2 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 2 kişinin, tarihi bir amforayı internetten faaliyet gösteren bir alışveriş sitesinde satışa çıkardıklarını tespit etti.

Adresleri belirlenen şüphelilerin Türkeli ilçesindeki evlerinde yapılan aramada, satışa çıkarılan amfora ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ç. ve T.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

