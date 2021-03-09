Tarihi eseri jandarmaya 250 bin dolara satmak isterken yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada Şarköy ilçesinin Beyoğlu köyünde yaşayan H.M.'nin elinde tarihi eser bulunduğunu ve satmak istediğini belirledi.

JANDARMA EKİPLERİ ALICI KILIĞINA GİRDİ

Alıcı kılığına giren jandarma, irtibat kurduğu H.M. ile tarihi eseri 250 bin dolara almak üzere anlaştı. H.M., tarihi eseri alıcı kılığındaki jandarma ekiplerine satmak isterken yakalandı.

Bizans dönemine ait üzerinde çeşitli figürler ve istavroz işaretinin bulunduğu yaklaşık 100 kilo ağırlığında, 120x60 ebadındaki sütun altlığına el konuldu. Gözaltında alınan H.M. hakkında soruşturma başlatıldı. (DHA)

