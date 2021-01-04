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Tarihi eseri satmak için toprağa gömmüş

04.01.2021 15:23 | Son Güncelleme:
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Tarihi eseri satmak için toprağa gömmüş

Adana’da satılmak için toprağa gömülen Erken Roma Dönemine ait sütun ele geçirildi.Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Yüreğir ilçesi Eski Misis Mahallesinde R.T.

Adana’da satılmak için toprağa gömülen Erken Roma Dönemine ait sütun ele geçirildi.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Yüreğir ilçesi Eski Misis Mahallesinde R.T. isimli şahsın yaklaşık 5-6 ay önce evinin bahçesinde izinsiz kazı yaptığı ve kazı yaptığı noktada bulduğu tarihi eseri, alıcı bulana kadar tekrar toprağa gömdüğü bilgisi alınması üzerine adli makamlardan alınan talimatla şahsın ikametinde arama yapıldı.
Aramada birinci derecede arkeolojik sit alanı içerisinde kalan bahçede bir kazı noktası olduğu, daha önce kazıldığı anlaşılan yumuşak bölge tekrar kazıldı. Erken Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 1x1 metre ebatlarında, beyaz renkli, yaklaşık 400 kilogram ağırlığında, mermer, bezemeli, arşitrav (mimari üst yapı elemanı) sütun ele geçirildi.
Şüpheli R.T. hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen eser Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Tarihi eseri satmak için toprağa gömmüş

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