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Tarihi eserlere müşteri ararken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 11:06 | Son Güncelleme

KONYA'nın Hadim ilçesinde elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı tespit edilen A.Ş., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Tarihi eserlere müşteri ararken yakalandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Hadim ilçesinde elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı tespit edilen A.Ş., jandarma tarafından gözaltına alındı.
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Dülgerler Mahallesinde ikamet eden A.Ş.'nin elinde tarihi eserler olduğu ve şüphelinin bunları satmak için müşteri aradığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, A.Ş.'nin evine operasyon düzenledi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 243 adet metal sikke, 59 adet tarihi eser niteliğinde heykel, figür, bronş ve çeşitli objeler ele geçirildi. A.Ş.'nin jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Tarihi eserlere müşteri ararken yakalandıTarihi eserlere müşteri ararken yakalandıTarihi eserlere müşteri ararken yakalandı

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