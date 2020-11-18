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Tarihi eserleri 150 bin dolara jandarmaya satmaya kalktı

18.11.2020 14:54 | Son Güncelleme:
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Tarihi eserleri 150 bin dolara jandarmaya satmaya kalktı

Bursa’da elinde tarihi eserleri 150 bin dolara jandarmaya satmaya kalkan bir kişi, yapılan operasyonla suçüstü yakalandı.Bursa’nın Nilüfer ilçesinde elinde Bizans dönemine ait heykel ve sikke bulunduğunu iddia eden K.A., 150 bin dolar karşılığında satmak için müşteri aramaya başladı.

Bursa’da elinde tarihi eserleri 150 bin dolara jandarmaya satmaya kalkan bir kişi, yapılan operasyonla suçüstü yakalandı.
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde elinde Bizans dönemine ait heykel ve sikke bulunduğunu iddia eden K.A., 150 bin dolar karşılığında satmak için müşteri aramaya başladı. İhbar üzerine Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı Ovaakça karakolu tarafından oluşturulan özel ekipler alıcı kılığına girdi. K.A. ile Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesinde bir araya gelen jandarma ekipleri, pazarlık yapmaya başladı. K.A. değeri olduğunu söylediği tarihi eserleri göstermeye başladı. K.A. ile çeride olan ekiplerin ikazıyla hazır bekleyen ekipler, baskın düzenledi. Suçüstü yapılan K.A.’ın bahsettiği 1 adet Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen yılan objesi, 1 adet Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli, 1 adet Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen kadin heykeli, 1 adet bakır kadın heykeli, 1 adet bakır tas, 2 adet taş ölçme dedektörü, 1 adet Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen haç, 2 adet Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen yüzük, 94 adet Bizans ve Roma dönemine ait oldukları değerlendirilen sikke, 1 adet toplu tabanca ve tabancaya ait 3 adet dolu tabanca fişeği ele geçirildi.
Jandarma ekiplerinin operasyonu ile K.A. suçüstü yakalanırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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