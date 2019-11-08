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Tarihi eserleri bahçelerine süs olarak koymuşlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 17:20 | Son Güncelleme

BARTIN’DA jandarma 3 evin bahçesinde tarihi sütun başlığı ve taşlar ele geçirdi. Ev sahipleri, sütun başlığı ile taşların tarihi eser olduğunu bilmediklerini, süs amacıyla bahçelerine koyduklarını söyledi.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN’DA jandarma 3 evin bahçesinde tarihi sütun başlığı ve taşlar ele geçirdi. Ev sahipleri, sütun başlığı ile taşların tarihi eser olduğunu bilmediklerini, süs amacıyla bahçelerine koyduklarını söyledi.
Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bartın Akgöz Köyü'nde yaşayan C.G. (51), S.Ç. (43) ve N.A.’nın (41) evlerinin bahçesinde tarihi eserler olduğu ihbarı aldı. Bunun üzerine köye giden jandarma, 3 evin bahçesinde Roma dönemine ait olduğu sanılan 1 adet sütun başlığı, 1 adet sumak, 1 adet dilek taşı ve 1 adet lahit kapağı buldu.
Gözaltına alınan ev sahipleri, ifadelerinde taşların tarihi eser olduğunu bilmediklerini, süs amaçlı bahçelerine koyduklarını söyledi. 3 ev sahibi savcılığın talimatı ile serbest bırakılırken, el konulan tarihi eserler Amasra Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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