HABER

Tarihi eserleri internetten satışa çıkarınca yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 14:44 | Son Güncelleme

Tarihi eserleri internetten satışa çıkarınca yakalandı

Amasya'da, tarihi eser niteliğindeki Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen 4 kılıç, çok sayıda yüzük ile değişik dönemlere ait sikkeleri internetten satışa çıkaran kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Amasya'da yaşayan M.K, tarihi eser niteliğindeki, Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen 4 kılıç, çok sayıda yüzük ile değişik dönemlere ait sikkeleri internet üzerinden satışa çıkardı.

Polis ekipleri, internetteki ilandan yola çıkarak çalışma başlattı.

Yapılan operasyonda, M.K'nin evinde Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen 4 kılıç, 117 yüzük, değişik dönemlere ait 21 sikke, 36 metal obje ve bir cami alemi ele geçirildi.

Ele geçirilen eserler, Amasya Müzesi'ne teslim edilirken, M.K. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNER20 yetmez 500 yıl olsun20 yetmez 500 yıl olsun
Kartal'da okul önlerinde satış yapan torbacılara operasyon: 4 gözaltıKartal'da okul önlerinde satış yapan torbacılara operasyon: 4 gözaltı
Şans Topu talihlisi köy muhtarı çıktıŞans Topu talihlisi köy muhtarı çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amasya operasyon tarihi eser

En Çok Okunan Haberler

Korkunç kaza! Öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı

Korkunç kaza! Öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Dans ederken resmen taciz etti!

Dans ederken resmen taciz etti!

Ücretli poşetler için önemli teklif!

Ücretli poşetler için önemli teklif!

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaldırımda yürürken dehşeti yaşadı! Bir anda asılı kaldı, hayata böyle tutundu

Kaldırımda yürürken dehşeti yaşadı!

CHP'li eski milletvekili Eren Erdem için 19 yıl hapis istendi

Eren Erdem için 19 yıl hapis istendi

Hulusi Akar'dan Bolton'un sözlerine yanıt

Hulusi Akar'dan Bolton'un sözlerine yanıt

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu

Büyükşehirlere bombalı saldırı yapacaklardı! Mardin'de ele geçirildi

Büyükşehirlere bombalı saldırı yapacaklardı!

CHP'li Özgür Özel'den Hulusi Akar ile ilgili olay sözler: Akar'ı kazıdık altından...

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.