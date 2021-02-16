HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tarihi eserleri jandarmaya satmaya çalışırken yakalandı

Tarihi eserleri jandarmaya satmaya çalışırken yakalandı

16.02.2021 18:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tarihi eserleri jandarmaya satmaya çalışırken yakalandı

Bursa’da bulduğu tarihi eserleri müşteri kılığındaki jandarmaya satmak isteyen şahıs ve 3 arkadaşı suçüstü yakalandı.Nilüfer ilçesinde elinde bulduğu 394 adet tarihi sikkeyi satmak için müşteri arayan K.T, aradığı müşteriyi bulmak araştırma yapmaya başladı.

Bursa’da bulduğu tarihi eserleri müşteri kılığındaki jandarmaya satmak isteyen şahıs ve 3 arkadaşı suçüstü yakalandı.
Nilüfer ilçesinde elinde bulduğu 394 adet tarihi sikkeyi satmak için müşteri arayan K.T, aradığı müşteriyi bulmak araştırma yapmaya başladı. Tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarını alan Bursa İl Jandarma ve Çalı Jandarma Karakol ekipleri tarihi eserleri satmak isteyen K.T’yi yakalamak için çalışma başlattı. Hemen müşteri kılığına girerek K.T, ile irtibata geçen ekipler tarihi eserleri kendilerine satmak isteyen defineci ve 3 arkadaşını suçüstü yakaladı. Definelerini satmak isterken bir anda karşılarında jandarma ekiplerini gören defineciler büyük şaşkınlık yaşadı.
Tarihi eserleri satmaya çalışırken suçüstü yakalanan M.B , Y.Ü, F.M.B. ile K.T, hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı. Ele geçirilen sikkeler Bursa Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?' 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?'
Gözyaşları sel oldu! Gara şehitleri son yolculuğuna uğurlandıGözyaşları sel oldu! Gara şehitleri son yolculuğuna uğurlandı
Uzman çavuş nasıl olunur? Jandarma, hava, piyade uzman çavuş olma şartları!Uzman çavuş nasıl olunur? Jandarma, hava, piyade uzman çavuş olma şartları!

En Çok Okunan Haberler

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

Son hali gündem oldu! Somer Şef'ten bomba yorum

Son hali gündem oldu! Somer Şef'ten bomba yorum

Yol açılamıyor! Araç kuyruğu 30 km'yi geçti

Yol açılamıyor! Araç kuyruğu 30 km'yi geçti

Canlı yayında yakalandı: Polis geldi, yayını kesin

Canlı yayında yakalandı: Polis geldi, yayını kesin

Devlet Bahçeli'den Halk TV'ye: PKK TV'si haline gelmiştir

Devlet Bahçeli'den Halk TV'ye: PKK TV'si haline gelmiştir

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

HDP'li Buldan'dan Gara'da şehit edilen bir askere ilişkin açıklama

HDP'li Buldan'dan Gara'da şehit edilen bir askere ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünya dili Türkçe' diyerek bir seferberlik ilan ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son Dakika: Gara şehitleri Müslüm Altıntaş ve Adil Kabaklı son yolculuğuna uğurlandı

Gözyaşları sel oldu! Gara şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Zincir takarken hareket eden minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti

Zincir takarken hareket eden minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti

İkranur Tirsi'nin babası: Kız kardeşimden beklerdim ama erkek kardeşimden değil

İkranur'un babası: Kız kardeşimden beklerdim ama erkek kardeşimden değil

Babası evinin kapısında öldürüldü, polislerin incelemesini gözyaşları içinde izledi

Babası evinin kapısında öldürüldü, polislerin incelemesini gözyaşları içinde izledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.