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Tarihi eserleri satamadan yakalandı

18.12.2020 12:53 | Son Güncelleme:
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Tarihi eserleri satamadan yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir kişi satmaya çalıştığı 90 adet sikke ve 1 adet ok ucu ile birlikte yakalandı.Edinilen bilgilere göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Düğünyurdu Mahallesi TOKİ Konutları bölgesinde ikamet eden Ş.Ö isimli şahısta, tarihi eser bulunduğu ve bu tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisini aldı.Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte yaptığı çalışma sonucunda şüpheli Ş.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir kişi satmaya çalıştığı 90 adet sikke ve 1 adet ok ucu ile birlikte yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Düğünyurdu Mahallesi TOKİ Konutları bölgesinde ikamet eden Ş.Ö isimli şahısta, tarihi eser bulunduğu ve bu tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisini aldı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte yaptığı çalışma sonucunda şüpheli Ş. Ö.’yü yakaladı. Şüpheli üzerinde yapılan aramada kutu içerisinde ve beze sarılı vaziyette, tarihi eser olduğu değerlendirilen 90 adet sikke ile 1 adet ok ucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli Ş.Ö., Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Tarihi eserler Hatay Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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