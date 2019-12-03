Tarihi eserleri satmak isterken jandarma yakaladı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'nın Ereğli ilçesinde, 2 bin yıllık ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 parça tarihi eseri satmaya çalışan A.K. (44), jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Ereğli Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Zengen Mahallesi'nde oturan A.K.'nin elinde tarihi eser bulundurduğu ve satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. A.K. ile irtibata geçen ekipler, elindeki eserleri teslim etmesini söyledi. İkna edilen A.K., 2 bin yıllık ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 parça tarihi eseri teslim etti. Tarihi eserlerin pişmiş topraktan yapılmış çömlek, testicik, boğa başı görünümlü işlemeli içki kabı ve bacak görünümlü ayak kısmı kırık içki kabı olduğu öğrenildi. Eserler, Ereğli Müze Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. A.K.'nin gözaltında olduğu, işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

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