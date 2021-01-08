HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tarihi eserleri satmak isterken yakalandı

Tarihi eserleri satmak isterken yakalandı

08.01.2021 14:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tarihi eserleri satmak isterken yakalandı

Samsun’da elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayan bir kişi jandarmanın takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.Olay, Samsun’un Havza ilçesinin Yaylaçatı Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayan bir kişi jandarmanın takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un Havza ilçesinin Yaylaçatı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ile Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri B.C.(53) adlı bir kişinin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayışı içinde olduğu bilgisini alarak evine operasyon düzenledi. Evde ve eklentide yapılan aramada, 246 adet çeşitli dönemlere ait tarihi sikke, 90 adet çeşitli dönemlere ait tarihi obje ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili B.C. gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı! Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı!
Çiftçi borçları yapılandırma süresi uzatıldı!Çiftçi borçları yapılandırma süresi uzatıldı!
Estağfurullah ne için kullanılır?Estağfurullah ne için kullanılır?

En Çok Okunan Haberler

Bu yazıyı görenler dönüp bir daha bakıyor

Bu yazıyı görenler dönüp bir daha bakıyor

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

O sözlere tepki yağıyor! 'Özür dile Esra Erol'

O sözlere tepki yağıyor! 'Özür dile Esra Erol'

Yasak öncesi akın akın gidip kilo kilo aldılar

Yasak öncesi akın akın gidip kilo kilo aldılar

Bir ilden sevindiren haber! Vaka sayısı yüzde 75 düştü, 2 ilçede de sıfırlandı

Bir ilden sevindiren haber! Vaka sayısı yüzde 75 düştü, 2 ilçede de sıfırlandı

14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti!

14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Diğer Haberler

İstanbul için kötü haber! Kritik iki baraj kuruma noktasına geldi

Kritik iki baraj kuruma noktasına geldi

Sır ölüm! Eve gelen arkadaşı buldu

Sır ölüm! Eve gelen arkadaşı buldu

Orgeneral Çetin: Bu kış PKK'nın son kışı olacaktır

Orgeneral Çetin: Bu kış PKK'nın son kışı olacaktır

Muğla’da dehşete düşüren kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Dehşete düşüren kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Hrant Dink cinayeti davasında Okan Şimşek hakkında yakalama kararı

Hrant Dink cinayeti davasında flaş gelişme

İstanbulkart HES kodu yükleme nasıl yapılır? İstanbulkart HES kodu eşleştirme zorunlu mu? İstanbulkart HES kodu tanımlama tarihi

İstanbulkart HES kodu yükleme ekranı! Eşleştirme yapmayanlar...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.