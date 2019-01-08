Tarihi eserleri satmaya çalışan kişi yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilinde çeşitli dönemlere ait sikke ve heykelcik ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tekstil işçisi T.P'nin, elinde bulundurduğu tarihi eserleri yurt dışına satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Çalışmalar kapsamında zanlının kullandığı otomobili Akhan Mahallesi'nde durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada, döşemeye gizlenmiş poşet içerisinde 50 sikke ve 3 at heykelciği buldu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Zanlının, tarihi eserleri yurt dışına satmak için müşteri aradığı belirtildi.

Öte yandan Müze Müdürlüğü yetkililerince incelenen bakır, kurşun, bronz cinsinde olan sikke ve objelerin Roma, Helenistik ve İslami dönemler ile Bizans dönemine ait olduğu tespit edildi.

Sikkelerin üzerinde Roma dönemine ait erkek ve kadın tanrıça figürleri ile at üzerinde süvari, "İsa başı", eski döneme ait figürler ve Arapça yazılar bulunduğu öğrenildi.

