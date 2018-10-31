Tarihi eserleri satmaya çalışan şüpheliler yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da tarihi eserleri satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmada 2 kişinin Roma dönemine ait heykel, kolye, bileklik ve sikkelerden oluşan tarihi eserleri satmak için alıcı aradıkları bilgisine ulaşıldı.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli tarihi eserleri satmak isterken yakalandı.

Zanlıların yanında, Roma ve Bizans dönemine ait 28 gümüş ve bronz sikke, insan figürlü minyatür heykel, kartal figürlü minyatür heykel, bileklik, yüzük, mühür ve 23 obje olmak üzere 57 parça tarihi eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

