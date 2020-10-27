HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tarihi eserlerin yanında bir de kılavuz ele geçirildi

Tarihi eserlerin yanında bir de kılavuz ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 11:39 | Son Güncelleme

Yozgat’ta jandarmanın operasyon düzenlediği evde 561 parça tarihi eserin yanında "define kılavuzu" isimli bir de kitap ele geçirildi.Yozgat İl jandarma komutanlığı ekipleri aldığı bir ihbarı değerlendirip, Sarıkaya ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı düşünülen G.A.

Tarihi eserlerin yanında bir de kılavuz ele geçirildi

Yozgat’ta jandarmanın operasyon düzenlediği evde 561 parça tarihi eserin yanında "define kılavuzu" isimli bir de kitap ele geçirildi.
Yozgat İl jandarma komutanlığı ekipleri aldığı bir ihbarı değerlendirip, Sarıkaya ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı düşünülen G.A. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Mahkeme kararı ile evde yapılan aramada 451 adet sikke, 44 adet tarihi obje, 7 adet toprak obje, 44 adet yüzük, 3 adet mühür, 12 adet ok ucu, 1 adet dedektör, 2 adet dedektör başlığı ele geçirildi. Evde bulunan "define kılavuzu" isimli kitap dikkat çekti. Evde yapılan aramada ayrıca 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, 1 adet 9 mm çapında tabanca bulundu. Olay hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Silikonlarını yeniletmişti! Serenay'a özel doktor Silikonlarını yeniletmişti! Serenay'a özel doktor
MHP lideri Devlet Bahçeli: Bazı alçak kalem sahipleri ve televizyon sunucuları ateşle oynamaktadırMHP lideri Devlet Bahçeli: Bazı alçak kalem sahipleri ve televizyon sunucuları ateşle oynamaktadır
Cumhuriyet Bayramı geliyor! İşte şiirler!Cumhuriyet Bayramı geliyor! İşte şiirler!
En Çok Okunan Haberler
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
Mustafa Sarıgül yeni parti için bugün harekete geçiyor
Mustafa Sarıgül yeni parti için bugün harekete geçiyor
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
ABD'den milyar dolarlık silah satışına onay
ABD'den milyar dolarlık silah satışına onay
Canlı yayında korkunç cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında korkunç cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Diğer Haberler
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Ekim Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 27 Ekim Süper Loto sonuçları sorgulama
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
İstanbul'da artan koronavirüs vaka sayısıyla ilgili korkutan açıklama
İstanbul'da artan vakalarla ilgili korkutan açıklama
26 Ekim Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Sayısal Loto sonuçları 26 Ekim 2020!
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
Zihinsel engelli kızının kaçırıldığını söyleyen anne: Kandırıp evlendirecekler
Zihinsel engelli kızının kaçırıldığını söyleyen anne: Kandırıp evlendirecekler
MHP lideri Devlet Bahçeli: Bazı alçak kalem sahipleri ve televizyon sunucuları ateşle oynamaktadır
MHP lideri Devlet Bahçeli: Bazı alçak kalem sahipleri ve televizyon sunucuları ateşle oynamaktadır
Paramotor nedir? Paramotor nasıl kullanılır? Paramotor nerede kullanılır?
Herkesin merak ettiği o araç: Paramotor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.