Tarihî evler Osmangazi ile ortaya çıkıyor

Osmangazi Belediyesi, tarihî mirasın korunmasına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla eski Bursa’yı ortaya çıkarıyor. Tayakadın Mahallesi’nde aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen tarihî evlerin inşaatında son aşamaya gelindi.

Mülkiyeti Ticaret Borsası’na ait 16. ve 19. yüzyıllardan kalma üç sivil mimarî örneği yapı, Osmangazi Belediyesi tarafından yeniden ayağa kaldırılıyor. Toplam 678 metrekare inşaat alanına sahip olan üç binadan ilki ahşap karkas yapıda inşa edildi. Zemin artı 2 kattan oluşan ilk binanın içerisinde sergi salonları ile yönetim odası bulunuyor. Yine ahşap karkas yapıda olan ikinci bina, zemin artı 2 kat olarak inşa edilirken, binada okuma salonları ve yönetim birimleri yer alıyor. Zemin katı moloz taş duvar, üst katı ise ahşap karkas olan üçüncü bina ise zemin art 1 kat olarak inşa ediliyor ve binada toplantı salonu yer alıyor. Şehrin merkezinde tarihi dokuyu ortaya çıkaracak Tarihî Bursa evlerinin inşaat çalışmalarında ahşap işleri tamamlanırken, mekanik ve elektrik tesisatı devam ediyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarihî ve kültürel mirasın korunup yaşatılmasına yönelik çalışmaları artık belediyenin rutin çalışmaları hâline getirdiklerini belirterek, “Bu konuda Türkiye’nin öncü belediyesiyiz. Tarihî şehir Bursamız’da gerçekleştirdiğimiz restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları ile ‘Eski Şehri’ ortaya çıkarıyoruz. Tayakadın Mahallesi’nde mülkiyeti Bursa Ticaret Borsası’na ait olan 12 sivil mimarlık örneği yapının inşaatını gerçekleştiriyoruz. 16. ve 19. yüzyıllardan kalma bu yapıları aslına uygun olarak günümüze taşıyoruz. Daha önce Kiremitçi Mahallesi’nde yer alan iki tarihi yapının inşaatını yaptık. Şimdi de Tayakadın Mahallesi’nde 3 SMÖ yapının inşaat çalışmaları son aşamaya geldi. Diğer 8 yapı için de çalışmalarımız devam edecek” dedi.



