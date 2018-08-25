HABER

Tarihi evler restore edilerek turizme kazandırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 13:52 | Son Güncelleme

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Miras Atölyesi" projesi ile doğal güzelliklere sahip Şarköy'deki tarihi evler, aslına uygun restore edilerek turizme kazandırılacak - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak: - "Tekirdağ bütün turizm şartlarına uygun. Tekirdağ'ın köylerini gezdiğiniz zaman en az Şirince kadar olabilecek 15-20 tane mahallemiz var. Bu mahallelerimize dışarıdan gelecek tatilcilerimizi bekliyoruz"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Miras Atölyesi" projesi ile doğal güzelliklere sahip Şarköy'deki tarihi evler, aslına uygun restore edilerek turizme kazandırılacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında Uçmakdere, Gaziköy, Tepeköy, Güzelköy ve Eriklice mahallerindeki tescilli 52 evin restore edileceğini söyledi.

Albayrak, proje ile tarihi evleri gelecek nesillere geçmişten geldiği gibi aktarmak istediklerini ifade ederek, "Miras Atölyesi-1 ve Miras Atölyesi-2 projeleri kapsamında Şarköy'de Uçmakdere, Gaziköy, Tepeköy, Güzelköy, Eriklice ve Süleymanpaşa'da Ertuğrul mahallerindeki tarihi evler restore edilecek. Yürüttüğümüz projelerle Tekirdağ'ın tarihsel yapısını meydana çıkartıyoruz. Miras Atölyesi-1 ve Miras Atölyesi-2 diye iki proje yürütüyoruz." dedi.

- "Tarihi evleri restore ederek turizme kazandıracağız"

Projelerin, kırsal turizmi geliştirme noktasında önemine değinen Albayrak, "Projelerin birisi Süleymanpaşa ilçesinde ki tarihi evleri, diğeri de Uçmakdere mahallesinde ki tarihi yerleri kapsıyor. Buralarda bulunan tarihi evleri restore ederek turizme kazandıracağız. Tekirdağ bütün turizm şartlarına uygun. Tekirdağ'ın köylerini gezdiğiniz zaman en az Şirince kadar olabilecek 15-20 tane mahallemiz var. Bu mahallelerimize dışarıdan gelecek tatilcilerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Tekirdağ'ın turizm potansiyelinin her geçen yıl arttığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Tarihi evlerin hepsi projenin sonunda doğal haline gelecek. Burasını kırsal turizm bölgesi olarak yerli ve yabancı turistlere açmak istiyoruz. Ana hedefimiz bunu burada yaşayanlarla birlikte yapmak. Yaptığımız altyapı çalışmalarıyla Tekirdağ'ın doğası ve denizi artık daha temiz. Mavi bayraklı plaj sayımız arttı. Bundan sonra özellikle 2019 yılında Şarköy, Kumbağ ve Altınova sahilleri 'Marmara'nın Bodrum'u olacak."

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Vodafone aboneleri bayramda kesintisiz iletişimin keyfini çıkardıVodafone aboneleri bayramda kesintisiz iletişimin keyfini çıkardı
Çocuklar sokak hayvanları için seferber olduÇocuklar sokak hayvanları için seferber oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadir albayrak Miras atölyesi proje Tekirdağ Büyükşehir Belediye

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

G.Saray'dan 4 bomba birden

G.Saray'dan 4 bomba birden

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Ankara'da kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var

Ankara'da kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var

AK Partili Sofuoğlu'nun zor anları!

AK Partili Sofuoğlu'nun zor anları!

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

Beyoğlu'nda kan donduran olay! Travestinin boğazını kestiler

Beyoğlu'nda kan donduran olay! Travestinin boğazını kestiler

Cumartesi Annelerinin 700'üncü hafta eylemine polis müdahalesi!

Cumartesi Annelerinin 700'üncü hafta eylemine polis müdahalesi!

Sarıyer'de ilginç görüntü! Atıyla beraber denize düştü

Sarıyer'de ilginç görüntü! Atıyla beraber denize düştü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisine yönelik saldırılarda en büyük güvencemiz milletimizin azmi!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisine yönelik saldırılarda en büyük güvencemiz milletimizin azmi!

Kavga büyüyor! Sinan Oğan hakkında olay yaratacak iddia!

Kavga büyüyor! Sinan Oğan hakkında olay yaratacak iddia!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.