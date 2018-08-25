Tarihi evler restore edilerek turizme kazandırılacak

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Miras Atölyesi" projesi ile doğal güzelliklere sahip Şarköy'deki tarihi evler, aslına uygun restore edilerek turizme kazandırılacak.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında Uçmakdere, Gaziköy, Tepeköy, Güzelköy ve Eriklice mahallerindeki tescilli 52 evin restore edileceğini söyledi.
Albayrak, proje ile tarihi evleri gelecek nesillere geçmişten geldiği gibi aktarmak istediklerini ifade ederek, "Miras Atölyesi-1 ve Miras Atölyesi-2 projeleri kapsamında Şarköy'de Uçmakdere, Gaziköy, Tepeköy, Güzelköy, Eriklice ve Süleymanpaşa'da Ertuğrul mahallerindeki tarihi evler restore edilecek. Yürüttüğümüz projelerle Tekirdağ'ın tarihsel yapısını meydana çıkartıyoruz. Miras Atölyesi-1 ve Miras Atölyesi-2 diye iki proje yürütüyoruz." dedi.
- "Tarihi evleri restore ederek turizme kazandıracağız"
Projelerin, kırsal turizmi geliştirme noktasında önemine değinen Albayrak, "Projelerin birisi Süleymanpaşa ilçesinde ki tarihi evleri, diğeri de Uçmakdere mahallesinde ki tarihi yerleri kapsıyor. Buralarda bulunan tarihi evleri restore ederek turizme kazandıracağız. Tekirdağ bütün turizm şartlarına uygun. Tekirdağ'ın köylerini gezdiğiniz zaman en az Şirince kadar olabilecek 15-20 tane mahallemiz var. Bu mahallelerimize dışarıdan gelecek tatilcilerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Albayrak, Tekirdağ'ın turizm potansiyelinin her geçen yıl arttığını dile getirerek şunları kaydetti:
"Tarihi evlerin hepsi projenin sonunda doğal haline gelecek. Burasını kırsal turizm bölgesi olarak yerli ve yabancı turistlere açmak istiyoruz. Ana hedefimiz bunu burada yaşayanlarla birlikte yapmak. Yaptığımız altyapı çalışmalarıyla Tekirdağ'ın doğası ve denizi artık daha temiz. Mavi bayraklı plaj sayımız arttı. Bundan sonra özellikle 2019 yılında Şarköy, Kumbağ ve Altınova sahilleri 'Marmara'nın Bodrum'u olacak."
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