HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tarihi evlerin yanındaki ahşap binada çıkan yangın korkuttu

Tarihi evlerin yanındaki ahşap binada çıkan yangın korkuttu

30.03.2021 02:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da ahşap metruk binada yangın çıktı.

1/

Adana’da ahşap metruk binada yangın çıktı. Yangın, metruk binanın çevresinde bulunan tarihi evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında ahşap metruk bina tamamen yanarak kül oldu. Yangının çıktığı binanın çatısında mahsur kalan bir kedi itfaiye yardımıyla kurtarıldı.
Yangın, saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çevrede devriye gezen bekçiler ahşap metruk binanın yandığını görmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerine yangına müdahale etmeye başladı. Yangın sırasında çatıda mahsur kalan bir kedi itfaiye erleri yardımıyla kurtarıldı.
İtfaiye metruk binanın çevresinde bulunan tarihi evlere yangın sıçramadan kontrol altına aldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda da yangın tamamen söndürüldü. Yangında metruk bina tamamen kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğraftaki inanılmaz detay! Çarşamba günü değişecekFotoğraftaki inanılmaz detay! Çarşamba günü değişecek
25 ilde dev FETÖ operasyonu25 ilde dev FETÖ operasyonu
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Diğer Haberler

Karabük'te kaçırıldığını zanneden koronavirüs hastası ekipleri harekete geçirdi

Kaçırıldığını zanneden koronavirüs hastası ortalığı birbirine kattı

Eyüpsultan D-100 Karayolu'nda şüpheli ölüm

Otoyolda kanlar içinde yatarken bulundu! Korkunç ölüm

İstanbul merkezli 25 ilde dev FETÖ operasyonu

25 ilde dev FETÖ operasyonu

Cumartesi günü sokağa çıkmak yasaklandı mı? Hafta sonu dışarı çıkmak yasak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Vali Aksoy, Aydınlıları uyardı

Sarı renkten 'kırmızı'ya döndü! Vali halka seslendi

Risk haritasında İstanbul'un rengi değişti mi? İşte İstanbul'un risk haritasındaki rengi

İstanbul'un risk haritasındaki rengi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.