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"Tarihi farkla alacak" demişti! Seçim sonrası Hakan Ural bakın ne paylaştı: Bir suç bir ayıpmış gibi...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.04.2024 11:08
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"Çok büyük farkla kazanacak Murat Kurum. Tarihi farkla alacak" diyen Hakan Ural seçim sonuçları sonrası sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Hakan Ural seçim sonrasında paylaşımıyla da dikkat çekti.

"Tarihi farkla alacak" demişti! Seçim sonrası Hakan Ural bakın ne paylaştı: Bir suç bir ayıpmış gibi...

Hakan Ural sosyal medyanın ne çok konuşulan isimlerinden oldu. "Çok büyük farkla kazanacak Murat Kurum. Ben sokakta her türlü esnafımla doktorumla polisimle konuşurum. Herkesle istişare ederim. Bizim insanımız zeki farkındalığı var. Tarihi farkla alacak" analiziyle gündeme geldi.

Seçim analizi tutmayan Hakan Ural sosyal medyada ti'ye alındı. "Gerekçelerimi ortaya koyarak sayın Kurum'u destekledim ve birçok değişkenden dolayı İstanbul'u sayın İmamoğlu kazandı tebrikler" diyen Ural devamında "Öngörümün gerçekleşmemesi bir suç ayıpmış gibi bana hakaret, aşağılama ile kendini tatmin eden zihniyete acıyarak gülüyorum" dedi.

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Hakan Ural seçimlerin arka arkaya gelmesinden dolayı yıpranma olduğunu da ifade etti ve "Zevk almaya çalışalım" dedi.
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Hakan Ural Seçim 2024 sosyal medya
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