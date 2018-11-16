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Tarihi filmler gün yüzüne çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 16:35 | Son Güncelleme

İstanbul Şehir Üniversitesi'nce düzenlenen "Arşivi Unutmak" konulu uluslararası sempozyum 22-24 Kasım'da gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema-Televizyon Bölümü, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği ile çoğunluğu 1900'lerin ilk yarısına ait sessiz filmlerden oluşan film arşivinin internet üzerinden erişime açılması projesi kapsamında "Arşivi Unutmak" konulu uluslararası sempozyum düzenledi.

İstanbul Şehir Üniversitesi'nden yapılan açıklamada 22-24 Kasım'da gerçekleştirilecek sempozyum, Birleşik Krallık, Avusturya, Almanya, Hindistan, Hollanda ve Türkiye'den akademisyenler, arşiv yöneticileri, sanatçılar ve film yönetmenlerini, paneller, tartışmalar, sergi ve film gösterimlerinde bir araya getirecek.

Sempozyumda, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait tarihi önem taşıyan sessiz filmler ilk defa gösterilecek. Gösterimler arasında Atatürk'ün trenle seyahatleri, büyük İzmir yangını, Almanların Vecihi Türk Kuşu ile yaptığı belgesel gibi tarihi açıdan önem taşıyan birçok sessiz film yer alacak.

Bilim ve Sanat Vakfı ile Türk Sineması Araştırmaları'nın (TSA) katkılarıyla gerçekleştirilecek sempozyum, 22 Kasım'da, TRT'nin Harbiye'deki binasında başlayacak.

Sempozyum, 23 ve 24 Kasım'da ise Beyoğlu Aynalı Geçit'te devam edecek.

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