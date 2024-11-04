HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Tarihi gün geldi çattı: 'Tahmin edilmesi en zor seçimin' sonucu ne olacak? Saatler kala son anketler geldi!

Tarihi gün geldi çattı: 'Tahmin edilmesi en zor seçimin' sonucu ne olacak? Saatler kala son anketler geldi!

04.11.2024 23:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihi gün geldi çattı. ABD'de gerçekleştirilecek 'Tahmin edilmesi en zor seçim' öncesi tüm dünya nefesini tutmuş durumda. Küresel anlamda siyasi ve ekonomik etkileri olacak ABD seçimlerine sayılı saatler kala ülke genelinde yapılan son anketler de belli oldu. Demokratların adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasında geçecek olan kıyasıya yarışta iki aday şu anlık aynı oy oranında görünüyor!

Tarihi gün geldi çattı: 'Tahmin edilmesi en zor seçimin' sonucu ne olacak? Saatler kala son anketler geldi!

5 Kasım'da gerçekleştirilecek olan 60. ABD başkanlık seçimleri tüm dünya tarafından merakla takip edilecek. Tarihi gün artık geldi çattı. Ülke genelinde bu zamana kadar düzenlenen seçim anketlerinde Harris ile Trump arasındaki yarışın kıyasıya geçeceği görüldü. Artık tarihi seçime saatler kala gelen son anketlerde de Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump yüzde 48,5 ile aynı düzeyde oya sahip gözüküyor.

harris

İKİ ADAY KAFA KAFAYA

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sona ererken, ülke geneli anketler Harris ile Trump'ın kafa kafaya olduğuna işaret ediyor.

Ülke genelinde yapılan ulusal anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) adlı haber portalında yer alan son 14 anketin ortalamasına göre, hem Harris hem de Trump yüzde 48,5 desteğe sahip.

trump

"TAHMİN EDİLMESİ EN ZOR SEÇİMLERDEN BİRİ"

Seçim kampanya süreci boyunca birbirine oldukça yakın seyreden iki adayın seçime başa baş girmesi, birçok uzmana göre 2024 seçimlerinin "tahmin edilmesi en zor seçimlerden biri" olduğunu gösteriyor.

harriss

Söz konusu anketlerden NBC News, New York Post, Emerson ve New York Times anketlerinde iki rakip eşit puanda çıkarken, Reuters ve Forbes gibi yayın organlarında Harris'in az farkla, Wall Street Journal ve CNBC gibi yayın organlarının anketlerinde ise Trump'ın az farkla önde olduğu gözüküyor.

SALINCAK EYALETLERDE TRUMP AZ FARKLA ÖNDE

Öte yandan adayların 270 delegeye ulaşmaya çalışacağı seçimlerin kaderini belirleyecek 7 salıncak eyaletin 5'inde Trump, 2'sinde ise Harris ufak farklarla yarışı önde götürüyor.

Buna göre, Trump Pensilvanya'da 0,3, Georgia'da 1,7, North Carolina'da 1,5, Arizona'da 2,7 ve Nevada'da 1 puan farkla yarışı önde götürüyor.

trumpp

Harris ise Michigan'da 1,2 ve Wisconsin'de 0,4 puanla Trump'ın önünde gözüküyor.

Son dönemin en kritik ABD başkanlık seçimi olarak nitelendirilen 60. başkanlık seçimlerini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek ABD'nin 47. başkanı olacak.

Kaynak:Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
seçim Donald Trump Kamala Harris abd
En Çok Okunan Haberler
Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı! "Sezon bitti! Böyle giderse şampiyon olacaklar"

Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı! "Sezon bitti! Böyle giderse şampiyon olacaklar"

Samsunspor'a Süper Lig'de yan bakılmıyor!

Samsunspor'a Süper Lig'de yan bakılmıyor!

Sokak ortasında başından vurulmuştu! Sağlığına kavuşan kurye dehşet dolu anları anlattı: "Ölü taklidi yaparak kurtuldum"

Sokak ortasında başından vurulmuştu! Sağlığına kavuşan kurye dehşet dolu anları anlattı: "Ölü taklidi yaparak kurtuldum"

Eski milletvekilinin ABD vize başvurusu reddedildi! Sebebi ise şaşkına çevirdi

Eski milletvekilinin ABD vize başvurusu reddedildi! Sebebi ise şaşkına çevirdi

Özgür Özel tepki göstermişti! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Ebru Gündeş konseri açıklaması

Özgür Özel tepki göstermişti! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Ebru Gündeş konseri açıklaması

Özgür Özel kayyum kararının ardından Mardin'de konuştu!

Özgür Özel kayyum kararının ardından Mardin'de konuştu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Gülümseten Kasım'dan alabileceğiniz en iyi şey!

Gülümseten Kasım'dan alabileceğiniz en iyi şey!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.