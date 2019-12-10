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Tarihi hamam binaların arasında kaderine terk edildi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 10.12.2019 09:21 | Son Güncelleme

Tarihi geçmişi en az 4 bin yıl öncesine dayanan Trabzon, konumu itibariyle tarihin bütün evrelerinde tüm dünyanın ilgisi çeken ender şehirlerden biri.

Tarihi geçmişi en az 4 bin yıl öncesine dayanan Trabzon, konumu itibariyle tarihin bütün evrelerinde tüm dünyanın ilgisi çeken ender şehirlerden biri. Tarihi boyunca bir çok medeniyetlere ev sahipliği yapan Trabzon, özellikle tarihi dokularıyla öne çıkarken, çok sayıda camiler, hanlar, hamamlar, kaleler gibi yapıları bünyesinde barındırıyor.
Tarih boyunca İpek Yolu başta olmak üzere doğu-batı ticaretinin kavşak noktasında bulunan Trabzon’da konaklama ihtiyacını karşılamak üzere çok sayıda tarihi han mevcut olup bunlardan biri de Bakırcılar Çarşısı’ndaki Alaca Han. Yapım tarihi net olarak bilinmemekle birlikte yakınındaki Alaca Hamam ile birlikte 18. yüzyıla tarihlendirildiği tahmin ediliyor. Binaların arasında kaybolmuş durumda harabeye andıran tarihi Alcahan Hamamı’nın bir an önce restore edilip turizme kazandırılması isteniyor.
Çevre sakinlerinden Servet Özkara, tarihi hamamın uzun yıllardan harabe vaziyette bulunduğunu belirterek özellikle Alacahan’a Fransızların yoğun ilgisi olduğunu belirterek, “Babamın dükkanı sayesinde sürekli buralara gelirim. Alacahan’ın kitabesi olmadığı için o konuda çok net bilgi yok. Yaklaşık 30 yıl önce buraya özellikle Fransız turistler çok gelirdi. Kafile halinde gelip aralarında 80-90 yaşlarında bulunan turistler ilk olarak burayı ziyaret ederlerdi. Kendilerine, buraya ilginiz neden diye sorduğumuzda ; burasının İpekyolu üzerinde meşhur hanlardan birisi olduğunu o dönem burada ünlü Fransız tarihçi yazarın kalarak anılarını Fransa’da okul kitaplarında hanla ilgili öyküler olduğunu anlatırlardı" dedi.
Tarihi hamamın harap vaziyette evlerin arasında kaldığını belirten Özkara, “Han, o dönemin oteli. Hana uzak yoldan develerle, atlarla gelenler yıkanmak için bu hamamı kullanırdı. Hamam, Han’ın arkasında kaldı. Burasının şahıs malı olduğunu biliyoruz. 20-30 yıl önce sahibinin burasını satılığa çıkardığını biliyoruz. Hamam yıllardır kapalı, binaların arasında neredeyse yıkılmak üzere kubbeleri çökmek üzere içi ise harap vaziyette. Hanı bir şekilde kurtardılar ancak hamamı kaderine terk ettiler” diye konuştu.
Öte yandan Çarşı Mahallesi’nde yer alan hamam, güney yönünde bulunan soyunma bölümü tamamen yıkılmış vaziyette. Harap halde bulunan hamamın kuzey, doğu, güney ve batı yönü binalarla çevrilirken, sokak yönünden algılanmayan hamam bugün harabe halinde.

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