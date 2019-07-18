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Tarihi hamam için restorasyon isteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 14:23 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde bulunan Osmanlı dönemine ait tarihi hamam restore edilmeyi bekliyor.  İnegöl'e bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde 1500’lü yıllarda Osmanlı döneminde inşa edilen hamam, kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi.

Tarihi hamam için restorasyon isteği

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde bulunan Osmanlı dönemine ait tarihi hamam restore edilmeyi bekliyor.
İnegöl'e bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde 1500’lü yıllarda Osmanlı döneminde inşa edilen hamam, kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi. Tarihi yapının içerisinde biriken çöpler ise mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor. Yeniceköy Mahalle Muhtarı Şükrü Kutluca, tarihi hamamın küllerinden doğmayı beklediğini belirterek, “Yeniceköy Mahallemizin girişinde Osmanlı döneminde yaklaşık 500 yıl önce yapılan hamamımızın hali ortada. Günümüze kadar her türlü hava şartlarına ve doğa olaylarına rağmen direnen bu eser, bazı vatandaşlar tarafından tahrip edildi, yıkılmamak için adeta direniyor. Yıllar önce belediye iken burada bir çalışma başlatılmış fakat mülkiyet sahibi bu duruma izin vermemiştir. Bu eserler bulundukları yerin kimliği sayılır. Yıllarca ayakta kalan bu eserin kamulaştırılıp, restore edilmesini, atalarımızdan bize miras kalan bu eserlere sahip çıkılmasını arzu ediyoruz” dedi. Kutluca ayrıca, “İçerisi çöp yığınlarıyla dolu, korunmasız halde. Acilen bu konuda bir çalışma yapılması gerekiyor" dedi.
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Tarihi hamam için restorasyon isteğiTarihi hamam için restorasyon isteğiTarihi hamam için restorasyon isteğiTarihi hamam için restorasyon isteği

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