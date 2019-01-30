Tarihi hamamda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Karaman’da tarihi hamamda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Seki Çeşme Mahallesi’nde bulunan Seki Çeşme Hamamı’nın kadınlar bölümünden dumanlar çıktığını fark eden hamam çalışanları, hemen elektrikleri keserek itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında içeride kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, hamamda küçük çaplı hasar oluştu.
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