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Tarihi hamamda soba faciası: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.12.2018 13:22 | Son Güncelleme

BURSA’da, Kestel Tarihi Şifa Hamamı'nda, içeriyi ısıtmak için yakılan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişiden, Habip Doğan kaldırıldığı hastanede öldü.

Tarihi hamamda soba faciası: 1 ölü, 3 yaralı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA’da, Kestel Tarihi Şifa Hamamı'nda, içeriyi ısıtmak için yakılan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişiden, Habip Doğan kaldırıldığı hastanede öldü.
Olay, merkez Kestel ilçesindeki Tarihi Şifa Hamamı'nda bu sabah meydana geldi. Hamama gelen Dr. Osman Onay, Habip Doğan, Harun Atalay ve Ahmet Faruk Doğan, hamamın içini ısıtmakta kullanılan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, zehirlenen 4 kişiyi Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Habip Doğan, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Harun Atalay, Ahmet Faruk Doğan ve Dr. Osman Onay’ın tedavilerinin sürdüğü, Dr. Onay’ın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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