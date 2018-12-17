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Tarihi hamamdaki soba faciasında zehirlenen doktor öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 18:51 | Son Güncelleme

BURSA'da, Kestel Tarihi Şifa Hamamı'nda içerinin ısıtılması için yakılan kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen doktor Osman Onay da yaşamını yitirdi.

Tarihi hamamdaki soba faciasında zehirlenen doktor öldü

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da, Kestel Tarihi Şifa Hamamı'nda içerinin ısıtılması için yakılan kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen doktor Osman Onay da yaşamını yitirdi. Harun Atalay'ın hastanedeki tedavisine devam edildiği belirtildi. Habip Doğan'ın cenazesi ise bugün ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Olay, dün sabah, merkez Kestel ilçesindeki Tarihi Şifa Hamamı'nda meydana geldi. Hamama gelen Dr. Osman Onay, Habip Doğan ve Harun Atalay, içerinin ısıtılması için yakılan kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlendi. Kese yapmak için 3 kişinin olduğu bölüme giren hamam işletmecisinin oğlu Ahmet Faruk Doğan da fenalaşarak, yere yığıldı. Peşinden gittiği ağabeyinin düştüğünü gören 11 yaşındaki kardeşi ise dışarı çıkarak, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, zehirlenen 4 kişiyi ambulansla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Habip Doğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Doğan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için dün kaldırıldığı Adli Tıp Kurumu'ndan bu sabah alınarak, Kestel'deki Beşevler Camii'ne getirildi. Habip Doğan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Öte yandan olay sonrası gözaltına alınan hamam işletmecisi Osman Doğan ile oğlu Ahmet Furkan Doğan, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Osman Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, oğlu Ahmet Furkan Doğan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan doktor Osman Onay, akşam saatlerinde, sağlık durumu kötüleşince tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Harun Atalay'ın ise aynı hastanedeki tedavisine devam edildiği belirtildi.

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Tarihi hamamdaki soba faciasında zehirlenen doktor öldü

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