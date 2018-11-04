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Tarihi hana taktığı beyaz çelik kapıya şarkı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 12:33 | Son Güncelleme

BURSA'da, müzik eğitmeni Murat Çapkın, 510 yıllık tarihi Pirinç Han'da stüdyo çalışmaları için kiraladığı dükkana beyaz çelik kapı taktırdı.

Tarihi hana taktığı beyaz çelik kapıya şarkı yaptı

Enver Fatih TIKIR - Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - BURSA'da, müzik eğitmeni Murat Çapkın, 510 yıllık tarihi Pirinç Han'da stüdyo çalışmaları için kiraladığı dükkana beyaz çelik kapı taktırdı. Gelen tepkiler üzerine kapıyı söken Çapkın, gündem olan beyaz çelik kapı için şarkı besteleyip seslendirdi. Şarkıya klip de çeken Çapkın, tarihi ve kültürel varlıklara hizmet etmek amacıyla bu şarkıyı bestelediğini söyledi.
Bursa'nın önemli yapılarından Cumhuriyet Caddesi'ndeki tarihi Pirinç Han, 1508 yılında Osmanlı hükümdarı 2'nci Beyazıt tarafından yaptırıldı. Önceki yıllarda tahıl ve pirinç satılan yer olduğu için 'Pirinç Han' adı verilen, duvarları tuğla ve moloz taşıyla örülü tarihi yapı, büyük avlu içinde 2 katlı sıralanan revaklar (üstü örtülü, önü açık yer) ve arkasında yer alan odalardan oluşuyor. Yapının alt katında çay bahçeleri ve kafeler, üst katında ise iş yerleri bulunuyor.
Müzik eğitmeni Murat Çapkın, tarihi hanın üst katındaki bir dükkanı, Milli Emlak Müdürlüğü'nden ihale usulüyle kiraladı. Çapkın, stüdyo çalışmaları yapacağı dükkanın ahşap kapısını söküp, yerine beyaz çelik kapı taktırdı. Handaki diğer 77 dükkanın aynı renkteki ahşap kapılarından farklı olarak monte edilen çelik kapı, esnafın ve çevre sakinlerinin tepkisini çekti. Bazı kişiler, kapının fotoğrafını çekip, sosyal medyadan paylaşarak, tepkilerini yazdı. Tepkiler üzerine Murat Çapkın, beyaz çelik kapıyı söktürüp ahşap kapıyı tekrar taktı. Stüdyosunun ismini 'Kapı Stüdyo' olarak değiştiren Çapkın, beyaz çelik kapı için şarkı besteledi. 'Kapı' ismini verdiği, 'Tarihi handa modern zamanda, ecdadın ciğerine, beyaz hançer bu kapı' sözleriyle başlayan şarkıyı seslendirip klip de çeken Çapkın, tarihi ve kültürel varlıklara hizmet etmek amacıyla bu şarkıyı bestelediğini söyledi. Çapkın yaptığı açıklamada, "’Bizim takmış olduğumuz beyaz kapı sosyal medya ve haber kanallarında olay oldu. Biz de bu sebeple beyaz kapıyı söktük, yerine eski kapıyı taktık. Sosyal medyada yaşanan bu olaylar için bir şarkı dillendirmek istedik ve bunu da yayınladık. Tarihi kültürel varlıklarımıza hizmet etmek amacıyla bu şarkıyı besteledik, aranjmanını yaptık ve yayınlıyoruz" dedi.
'ŞAHSIMA HAKARET EDENLER OLDU'
Yaşadığı süreçte hakaretlere varan çok farklı tepkiler aldığını söyleyen Çapkın, "Kendi adıma üzüldüm. Çok dalga geçenler oldu, şahsıma hakaret edenler oldu. Ancak gülenler de oldu. Birisi yolda durdurup 'Ya çok güldük, Allah da seni güldürsün' dedi. Ben de güldüm. Biz şarkıda esprili tarafını da dillendirdik. Kültürel varlıklarımıza el uzatma anlamında topluma da farkındalık olsun istiyoruz" diye konuştu.
KAPIYA TEKLİF YAĞDI
Kapıya koleksiyonculardan binlerce liralık teklifler geldiğini söyleyen Çapkın, "Birçok meraklısı teklifte bulundu. 10 bin liraya kadar çıkan teklifler aldık. Hatta açık arttırmaya çıkarmamı da söyleyenler oldu, fakat ben satmayı düşünmüyorum" dedi.
KAPI
Tarihi handa, modern zamanda,
İşte bu Pirinç Han'da
Beyaz hançer bu kapı.
Tarihi handa, modern zamanda,
Ecdadın ciğerinde,
Beyaz hançer bu kapı
Millete ters düştü,
Tarihe şerh düştü,
Bu Murat'a dert düştü off
Millete ters düştü,
Tarihe şerh düştü,
Bu Murat'a dert düştü bu kapı.

FOTOĞRAF

Tarihi hana taktığı beyaz çelik kapıya şarkı yaptıTarihi hana taktığı beyaz çelik kapıya şarkı yaptıTarihi hana taktığı beyaz çelik kapıya şarkı yaptıTarihi hana taktığı beyaz çelik kapıya şarkı yaptı

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