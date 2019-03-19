HABER

Tarihi hanın bitmeyen çilesi... Kubbelerinde reklam filmi çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 15:27 | Son Güncelleme

MANZARASIYLA dünyaca üne sahip olan ve kubbelerinde çekilen fotoğraflarıyla da tanınan tarihi Eminönü'ndeki Büyük Valide Han'ın çatısında yasağa rağmen reklam çekimleri yapılıyor.

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA) MANZARASIYLA dünyaca üne sahip olan ve kubbelerinde çekilen fotoğraflarıyla da tanınan tarihi Eminönü'ndeki Büyük Valide Han'ın çatısında yasağa rağmen reklam çekimleri yapılıyor. Kubbelerinde çökme tehlikesi bulunan tarihi hanın çatısında, geçtiğimiz gün yine ünlü bir markanın reklam çekimi yapıldı. Osmanlı hükümdarlarından Sultan I. Ahmed'in eşi Kösem Sultan'ın, 17'nci yüzyılda kervansaray kompleksi şeklinde, vakıf malı olarak inşa ettirdiği Büyük Valide Han, günümüze kadar ulaşan kültürel miraslarımızın arasında önemli bir yere sahip. İpek Yolu'nun duraklarından ve dünyanın en eski ve en önemli alışveriş merkezlerinden biri olan İstanbul limanlarına Doğu'dan develerle mal taşıyan kervanların son durağı olan Osmanlı hanlarının en büyüğü olarak bilinen Büyük Valide Han, günümüzde Fatih ilçesinin Eminönü semtinde bulunuyor. Yüzyıllar geçmesine rağmen bugün de ticaretin önemli merkezleri olan Tahtakale, Mercan ve Mahmutpaşa ve Kapalıçarşı'nın tam ortasında, Çakmakçılar Yokuşu'nda yer alan tarihi hanın odaları şimdilerde genellikle tekstil üretiminin yapıldığı ve çeşitli zanaat dallarının icra edildiği atölyeler olarak kullanılıyor. ZIPLAYARAK FOTOĞRAF ÇEKENLER KUBBELERİ DELMİŞTİ Son yıllarda sahip olduğu eşsiz İstanbul manzarasıyla bir 'fenomen' haline gelen, yıllara meydan okuyarak günümüze kadar ulaşan hanın çatısının bir bölümü 2016 yılında kubbeyle birlikte çökmüş olayda şans eseri zarar gören kimse olmamıştı. Çatıya çıkan kapıya Fatih Belediyesi'nce mühür de vurulmuştu. Bunun ardından kubbelerinin üstünde zıplayarak fotoğraf çektirme devri de sona ermişti. Aynı dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Koruma Kurulu'nun yazılı kararıyla mülk sahipleri hanın bakım ve onarımı konusunda uyarılmış ve çatıya çıkış yasağı konulmuştu. KUBBEYE ÇIKIP REKLAM FİLMİ ÇEKTİLER Ancak Büyük Valide Han'ın çilesi bitmedi. Kubbelerine çıkışın yasak olduğu handa reklam çekimleriyle bu yasak deliniyor. Geçtiğimiz günlerde çatıda bir reklam filmi çekimi daha yapıldı. Büyük Valide Han'ın çatısı ünlü bir şampuan markasının televizyon reklam çekimini üstlenen yabancı bir prodüksiyon şirketine açıldı. Oldukça kalabalık oldukları görülen prodüksiyon ekibi, çatıya set çadırı kurdu, kilolarca ağırlıktaki stüdyo kamera sistemleriyle yasaklı çatıyı adeta platoya çevirdi.

Apple logosunun ardındaki karanlık hikayeyi biliyor musunuz? Apple logosunun ardındaki karanlık hikayeyi biliyor musunuz?
Turkish Cargo, İstanbul Havalimanı’ndan ilk kargo uçuşu gerçekleştirdiTurkish Cargo, İstanbul Havalimanı’ndan ilk kargo uçuşu gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ Mektup yazan Şevval Cerrah;Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ Mektup yazan Şevval Cerrah;
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

G.Saray maçının VAR konuşması ortaya çıktı!

G.Saray maçının VAR konuşması ortaya çıktı!

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cobra sınırda göz açtırmıyor

Cobra sınırda göz açtırmıyor

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

Tehlike sürüyor! Kimse evine yaklaştırılmıyor

Tehlike sürüyor! Kimse evine yaklaştırılmıyor

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Gülden Aydın hayatını kaybetti

Gülden Aydın hayatını kaybetti

Minik Halil için 'Ateşe bir damla su dök' kampanyası başlattılar

'Ateşe bir damla su dök' kampanyası başlattılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.