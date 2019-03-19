Tarihi hanın bitmeyen çilesi... Kubbelerinde reklam filmi çekildi

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA) MANZARASIYLA dünyaca üne sahip olan ve kubbelerinde çekilen fotoğraflarıyla da tanınan tarihi Eminönü'ndeki Büyük Valide Han'ın çatısında yasağa rağmen reklam çekimleri yapılıyor. Kubbelerinde çökme tehlikesi bulunan tarihi hanın çatısında, geçtiğimiz gün yine ünlü bir markanın reklam çekimi yapıldı. Osmanlı hükümdarlarından Sultan I. Ahmed'in eşi Kösem Sultan'ın, 17'nci yüzyılda kervansaray kompleksi şeklinde, vakıf malı olarak inşa ettirdiği Büyük Valide Han, günümüze kadar ulaşan kültürel miraslarımızın arasında önemli bir yere sahip. İpek Yolu'nun duraklarından ve dünyanın en eski ve en önemli alışveriş merkezlerinden biri olan İstanbul limanlarına Doğu'dan develerle mal taşıyan kervanların son durağı olan Osmanlı hanlarının en büyüğü olarak bilinen Büyük Valide Han, günümüzde Fatih ilçesinin Eminönü semtinde bulunuyor. Yüzyıllar geçmesine rağmen bugün de ticaretin önemli merkezleri olan Tahtakale, Mercan ve Mahmutpaşa ve Kapalıçarşı'nın tam ortasında, Çakmakçılar Yokuşu'nda yer alan tarihi hanın odaları şimdilerde genellikle tekstil üretiminin yapıldığı ve çeşitli zanaat dallarının icra edildiği atölyeler olarak kullanılıyor. ZIPLAYARAK FOTOĞRAF ÇEKENLER KUBBELERİ DELMİŞTİ Son yıllarda sahip olduğu eşsiz İstanbul manzarasıyla bir 'fenomen' haline gelen, yıllara meydan okuyarak günümüze kadar ulaşan hanın çatısının bir bölümü 2016 yılında kubbeyle birlikte çökmüş olayda şans eseri zarar gören kimse olmamıştı. Çatıya çıkan kapıya Fatih Belediyesi'nce mühür de vurulmuştu. Bunun ardından kubbelerinin üstünde zıplayarak fotoğraf çektirme devri de sona ermişti. Aynı dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Koruma Kurulu'nun yazılı kararıyla mülk sahipleri hanın bakım ve onarımı konusunda uyarılmış ve çatıya çıkış yasağı konulmuştu. KUBBEYE ÇIKIP REKLAM FİLMİ ÇEKTİLER Ancak Büyük Valide Han'ın çilesi bitmedi. Kubbelerine çıkışın yasak olduğu handa reklam çekimleriyle bu yasak deliniyor. Geçtiğimiz günlerde çatıda bir reklam filmi çekimi daha yapıldı. Büyük Valide Han'ın çatısı ünlü bir şampuan markasının televizyon reklam çekimini üstlenen yabancı bir prodüksiyon şirketine açıldı. Oldukça kalabalık oldukları görülen prodüksiyon ekibi, çatıya set çadırı kurdu, kilolarca ağırlıktaki stüdyo kamera sistemleriyle yasaklı çatıyı adeta platoya çevirdi.

