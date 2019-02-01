Tarihi haralar bölgesinde geleneksel ata sporları yaşatılacak

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Osmanlı Devleti'nin önemli şehirlerinden Sivas'ta, orduya at yetiştirmek üzere kurulan haranın bulunduğu alanın, ata sporu ve geleneksel kültürün yaşatıldığı mekan haline getirileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Danişment Gazi Mahallesi Sivas-Ankara kara yolunda yaklaşık 250 bin metrekare alana sahip bölgenin, Sivas'a yeniden kazandırılması için çalışmalar hız kazandı. Sultan 2. Abdülhamid Han'a da at gönderen haranın bulunduğu alanla ilgili toplantı, Vali Salih Ayhan başkanlığında yapıldı. Toplantıda projenin detayları görüşüldü.

İl Özel İdaresi Encümen Salonu'ndaki toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, ilgili kurum ve şube müdürleri, AB ve Dış İlişkiler Bürosu yetkilileri, teknik personel ve projeyi hazırlayan firma temsilcileri katıldı.

Tarihi haradaki yapılar hakkında bilgi veren Vali Ayhan, 246 bin metrekare alana sahip bölgeyi Sivas’ın kültürüne, sporuna ve ekonomisine kazandırmak için yoğun çalışma içerisinde olduklarını belirtti.