Tarihi hastanede temizlik çalışması başladı

Haber - Kamera: İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL DHA DHA'nın dün duyurduğu Hadımköy'de bulunan ve bakımsızlıktan harabeye dönen Sultan Abdülhamid'in mirası Hadımköy Askeri Hastanesi'nde temizlik çalışmaları başladı. Bir grup asker hastaneye gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Ardından hastane içi ve çevresinde temizlik çalışmaları başladı. Hırsızların hedefi olan 127 yıllık tarihi yapının içinde elektrik kablosundan kalorofier peteğine kadar birçok eşya çalınmıştı. 2'nci Abdülhamid tarafından 1891 yılında Hadımköy Hastane Mahallesi'ne yaptırılan ve askeri hastane olarak hizmete açılan yapı, Balkan ve Çanakkale savaşlarında önemli yer tutan bina 1985 yılına kadar askeri hastane olarak hizmet vermişti. 2012'den sonra kaderine terk edilen tarihi hastane binası bir dönem evsizlerin ve madde bağımlılarının meskeni olmuştu.

