Tarihi hastanenin restorasyonu için eski fotoğraf çağrısı

BALIKESİR (AA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eylem Güzel, ilçedeki tarihi Pertevniyal Hastanesinin restorasyonu için eski belge ve fotoğrafa sahip olanların bunları kendilerine ulaştırmalarını istedi.

Doç. Dr. Eylem Güzel, Cumhuriyet Döneminde yapılan ilk 10 hastaneden biri olan Pertevniyal Hastanesinin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, BANÜ'ye devredilen yapıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Hastanenin, Bandırma'da erken Cumhuriyet Döneminde inşa edilip ayakta kalan nadir örneklerden biri olduğunu aktaran Güzel, "Bina, inşa edildiği dönemin mimari karakterini yansıtması ve ilçenin son 90 yıllık tarihine tanıklık etmesi sebebiyle büyük önem taşıyor. Bandırma tarihi açısından bu hastane yapısının korunarak gelecek kuşaklara aktarılması, ivedilikle üzerinde durulması gereken bir konu. Bu konuya, BANÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir hocamız da özellikle önem veriyor ve bunun gerçekleştirilmesi için bizleri yönlendiriyor." dedi.