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Tarihi hastanenin restorasyonu için eski fotoğraf çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 11:22 | Son Güncelleme

BANÜ Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eylem Güzel, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan tarihi Pertevniyal Hastanesinin restorasyonu için eski belge ve fotoğrafa sahip olanların bunları kendilerine ulaştırmalarını talep etti - Doç. Dr. Eylem Güzel: - "Yapının dış ve özellikle de iç mekanlarından çekilmiş olan fotoğraflar bizlere faydalı olacaktır. Elde edilen bu belgelerle yapının özgün durumu hakkında daha fazla bilgi edinilecektir. Bu da elbette restorasyonun daha sağlıklı bir şekilde yapılmasını kolaylaştıracaktır"

BALIKESİR (AA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eylem Güzel, ilçedeki tarihi Pertevniyal Hastanesinin restorasyonu için eski belge ve fotoğrafa sahip olanların bunları kendilerine ulaştırmalarını istedi.

Doç. Dr. Eylem Güzel, Cumhuriyet Döneminde yapılan ilk 10 hastaneden biri olan Pertevniyal Hastanesinin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, BANÜ'ye devredilen yapıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Hastanenin, Bandırma'da erken Cumhuriyet Döneminde inşa edilip ayakta kalan nadir örneklerden biri olduğunu aktaran Güzel, "Bina, inşa edildiği dönemin mimari karakterini yansıtması ve ilçenin son 90 yıllık tarihine tanıklık etmesi sebebiyle büyük önem taşıyor. Bandırma tarihi açısından bu hastane yapısının korunarak gelecek kuşaklara aktarılması, ivedilikle üzerinde durulması gereken bir konu. Bu konuya, BANÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir hocamız da özellikle önem veriyor ve bunun gerçekleştirilmesi için bizleri yönlendiriyor." dedi.

Pertevniyal Hastanesiyle ilgili elinde bilgi, belge ve eski fotoğraf bulunanlardan bunları kendilerine ulaştırmalarını istediklerini belirten Güzel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapının dış ve özellikle de iç mekanlarından çekilmiş olan fotoğraflar bizlere faydalı olacaktır. Bu fotoğrafların belgesel nitelikte olması gerekmemektedir. Yapıda gerçekleşen bir anma töreni ya da hastane ziyareti sırasında çekilmiş herhangi bir fotoğraf da olabilir. Bizlere ulaştırılan belge ve fotoğrafların birer kopyası alınacak, orijinal belge iade edilecektir. Elde edilen bu belgelerle yapının özgün durumu hakkında daha fazla bilgi edinilecektir. Bu da elbette restorasyonun daha sağlıklı bir şekilde yapılmasını kolaylaştıracaktır. Fotoğrafları ulaştırmak isteyenler '02667170117' numaralı telefonu arayarak, Sanat Tarihi Bölümü ile iletişime geçebilir."

Binanın röleve çalışmalarının yapıldığını kaydeden Güzel, "Yaptığımız bu çalışma ile zaten alanlarında uzman olan mimarlarımızın eli daha da güçlenecek ve aslına uygun şekilde bir restorasyon projesi hazırlanacak. Erken Cumhuriyet Dönemi mimari özelliğini yansıtan yapının ön ve arka cephesine 1950'li yıllardan sonra yapılan ek binalar ile bu binaları birbirine bağlayan eklemelerin yapının orijinalliğini bozduğunu söylemek mümkün. Çalışma, öncelikle Pertevniyal Bandırma Devlet Hastanesinin mimari özelliklerinin belirtilmesini ve sonraki dönemlerde yapılan ve özgün mimari kimliğini bozan uygulamalardan arındırılmasını içermektedir." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Bandırma Pertevniyal Hastanesi

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