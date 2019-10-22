Tarihi havaalanı sivil havacılık şirketine kiralandı

Aziz GÜVENER- İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, 2'nci Dünya Savaşı sırasında yapılan daha sonra terk edilince Mısır Araştırma Enstitüsü’nün kullanımına verilen havaalanı, sivil havacılık kulübüne kiralandı.

Pamukova Cihadiye Mahallesi'nde 2’nci Dünya Savaşı sırasında yapılan tarihi havaalanı Milli Savunma Bakanlığı’nın muvafakatı ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nce bir sivil havacılık kulübüne kiralandı. Bin 800 dönümlük arazinin pist bölümünü de içine alan 200 dönümlük bölümünün sivil havacılık kulübünce kiralandığı, pilot yetiştirilmesi için eğitim merkezi olarak kullanılacağı belirtildi. Tarihi havaalanının uçuş eğitimine açılması için gerekli hazırlıkların yapıldığı bin 800 metrelik pistin asfaltlamasının yapılıp tesislerin kısa zamanda kurulacağı öğrenildi.

1943 yılında bin 800 dönüm alan üzerine inşa edilen havaalanı, 2'nci Dünya Savaşı sırasında askeri amaçla kullanıldıktan sonra terk edildi. Hala çevresinde 'Askeri bölge girmek yasaktır' tabelaları bulunan Pamukova askeri havaalanı o tarihten beri kullanılmadı. Havaalanı arazisine, yaklaşık 20 yıldır Mısır Araştırma Enstitüsü tarafından ekim yapılıyor.

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