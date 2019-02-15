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Tarihi heykeli 1.7 milyona satmak isterken yakalanan şahıs serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 17:57 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 1 milyon 700 bin TL’ye satmak istediği tarihi heykeli sakladığı evde yakalanan şahıs serbest bırakıldı.Edinilen bilgilere göre, Derince’de tarihi heykelcik satılacağı bilgisini alan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Tarihi heykeli 1.7 milyona satmak isterken yakalanan şahıs serbest bırakıldı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 1 milyon 700 bin TL’ye satmak istediği tarihi heykeli sakladığı evde yakalanan şahıs serbest bırakıldı.
Edinilen bilgilere göre, Derince’de tarihi heykelcik satılacağı bilgisini alan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Derince ilçe jandarma ekiplerinin de katılımı ile Çenedağ Mahallesi’nde yaşayan İ.K.’nin evine baskın yapıldı. Evde yapılan aramada 90 santim uzunluğunda ve yaklaşık 90 kilogram ağırlığında kadın ve erkek figürlü bir heykel ele geçirildi. 1 milyon 700 bin TL’ye satılmayı bekleyen tarihi heykele el konulurken, İ.K. gözaltına alındı. Kocaeli Jandarma Komutalığına götürülen şahıs, işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. İ.K., adliyedeki ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.

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