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Tarihi heykeli 1.7 milyona satmak isterken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 12:29 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Derince ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve yapılan baskında elindeki tarihi heykeli 1.7 milyon TL’ye satmak isteyen şahıs yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Derince’de tarihi heykelcik satılacağı bilgisini alan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Tarihi heykeli 1.7 milyona satmak isterken yakalandı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve yapılan baskında elindeki tarihi heykeli 1.7 milyon TL’ye satmak isteyen şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Derince’de tarihi heykelcik satılacağı bilgisini alan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Derince ilçe jandarma ekiplerinin de katılımı ile Çenedağ Mahallesi’nde yaşayan İ.K.’nin evine baskın yapıldı. Evde yapılan aramada satılmak üzere saklanan 90 santim uzunluğundaki yaklaşık 90 kilogram ağırlığında olan kadın ve erkek figürlü bir heykeli ele geçirildi. 1.7 milyon TL’ye satılmayı bekleyen tarihi heykele el konulurken, İ.K. isimli şahıs gözaltına alındı.

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