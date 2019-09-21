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Tarihi ikiz köprüler dikkat çekiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 12:02 | Son Güncelleme

Türklerin Anadolu’ya girişlerinin ardından ilk yerleşim yerlerinden biri olan Sivas’ın Divriği ilçesi Çidemli köyünde bulunan tarihi ikiz köprüler dikkat çekiyor.Malazgirt Zaferi’nin ardından Türklerin ilk yerleştiği yerlerden biri olan Sivas’ın Divriği ilçesindeki eski ismi ile Tuğut, yeni ismi Çidemli köyünde, biri Romalılar diğeri ise Selçuklular tarafından yaptırılan ikiz köprüler dikkat çekiyor.

Tarihi ikiz köprüler dikkat çekiyor

Türklerin Anadolu’ya girişlerinin ardından ilk yerleşim yerlerinden biri olan Sivas’ın Divriği ilçesi Çidemli köyünde bulunan tarihi ikiz köprüler dikkat çekiyor.
Malazgirt Zaferi’nin ardından Türklerin ilk yerleştiği yerlerden biri olan Sivas’ın Divriği ilçesindeki eski ismi ile Tuğut, yeni ismi Çidemli köyünde, biri Romalılar diğeri ise Selçuklular tarafından yaptırılan ikiz köprüler dikkat çekiyor. Köprüler farklı medeniyetler tarafından farklı tarihlerde inşa ettirilmiş olsa da benzerlikleri ile dikkat çekiyor. Roma Dönemi’nde İpek Yolu güzergahında inşa ettirilen ilk köprünün, Anadolu’daki ilk kemer köprülere bir örnek olduğu da düşünülüyor. Yan yana bulunan, ikincisinin ise neden inşa ettirildiği tam olarak bilinmeyen ikiz köprülerin yanında bir tarihi çeşme de bulunuyor. Roma Dönemi’nde inşa ettirilen köprünün en az bin yıllık, Selçuklular tarafından inşa ettirilen köprünün ise en az 800 yıllık olduğu tahmin edilmekte.

Ticaret kervanları kullanmış
İkiz köprülerle ilgili açıklama yapan Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, köprülerin bulunduğu güzergahın geçmişte ticaret yolu olarak kullanıldığını belirterek, “Köyümüz Orta Asya’dan Anadolu’ya gelen Türklerin ilk yerleştiği yerlerden birisidir. O dönemler bu topraklara gelen akıncıların bıraktığı bu eserler günümüze ışık tutmaktadır. Köyümüzün alttan olan girişinde iki tarihi köprü ve bir tarihi çeşme bulunmaktadır. Bu köprülerin biri Romalılar tarafından diğeri ise Selçuklular tarafından yapıldı. Burası geçmişte İpek yolu olarak adlandırılan bir ticaret yoluydu. Sivas’tan gelip Doğu’ya giden kervanlar bu yolu kullanıyordu. Eksiden ulaşım at ve katırlarla sağlandığı için Romalılar köprüyü, arabaların geçemeyeceği şekilde inşa etmiş. Daha sonra araçların geçebileceği bir köprüye ihtiyaç olunca da ikinci köprünün yapıldığını tahmin ediyorum" dedi.
Biri, Türklerin Anadolu’daki ilk eserlerinden olan köprüler şimdi araştırılıp kültür turizmine kazandırılmayı bekliyor.

Tarihi ikiz köprüler dikkat çekiyor

Tarihi ikiz köprüler dikkat çekiyor

Tarihi ikiz köprüler dikkat çekiyor

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