Tarihi ilçede arazi yangını

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin tarihi Talas ilçesinde 200 dönümlük arazide çıkan yangın, yerleşim birimlerine sıçramadan söndürüldü.
Harman Mahallesi'nde bulunan boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, 200 dönümlük alanda etkili oldu.
Yangın, Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu yerleşim birimlerine sıçramadan söndürüldü.
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